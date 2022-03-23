Региональный партийный проект «Мой дом» поможет в решении актуальных вопросов ЖКХ

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В минувшие выходные свой профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – отмечали люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. Благодаря проекту «Мой дом», инициированному год назад главой региона Дмитрием Азаровым, многие жители губернии теперь напрямую решают вопросы сферы ЖКХ со своими управляющими компаниями, и могут считать этот праздник своим по праву. Среди них - старшие по домам, председатели советов многоквартирных домов, председатели ТСЖ и ТОСов.

Елена Геннадьевна Пронина – председатель Совета многоквартирного дома. В проекте «Мой дом» она практически с самых первых дней его существования. За это время дом № 25 по улице Ново-Садовой в Октябрьском районе областной столицы стал не только домом образцового содержания. Теперь председатель совета МКД Елена Пронина сама может поделиться успешным опытом управления с коллегами-председателями МКД из других городских районов, и с успехом это делает в рамках обучающих семинаров проекта.

Многие вопросы, связанные с текущим содержанием дома, эксплуатацией и проведением капремонта, перерасчетом квитанций, стали намного понятнее, рассказывает Елена.

Одним из главных направлений проекта «Мой дом» стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с УК и другими поставщиками услуг, подрядчиками и прочие вопросы.

О том, как подготовиться к общему собранию собственников жилья, что учесть в рамках этой работы рассказала руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области, главный жилищный инспектор Виктория Каткова, один из инициаторов проекта «Мой дом». Не оставила она без внимания и использование государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

К решению многих проблем ЖКХ так или иначе подключаются депутаты во время личных приемов, отметил руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин. Более половины обращений граждан касаются вопросов жилищно-коммунальной сферы. Например, соблюдение тишины в большом доме.

Обеспечение покоя жильцов в многоквартирном доме – вопрос наболевший для многих многоподъездных домов, особенно в новостройках. Вице-спикер Самарской Губернской Думы Александр Живайкин подробно рассказал о федеральном и региональном аспектах пресловутого «Закона о тишине».

«Теперь каждый жилец имеет право вызвать представителя Роспотребнадзора по Самарской области и попросить произвести замер уровня шума, составить акт и подать жалобу в Роспотребнадзор или суд, и меры к нарушителю могут быть применены самые жесткие, вплоть до выселения. А жильцы МКД вправе подготовить иск к нарушителю тишины и покоя, и обязать его выполнить, например, звукоизоляцию пола и отчитаться в суде о проделанной работе», - отметил Живайкин.

Глава городского округа Самара Елена Лапушкина напомнила: «Для самарцев является ключевым понимание того, что они являются хозяевами своего дома, могут принимать решения, влиять на состояние домовых коммуникаций, прилегающей и дворовой территории».

«Результатом работы является множество решенных совершенно конкретных проблем. В десятки самарских домов пришел комфорт и уют благодаря тому, что сами жители стали участниками этого проекта. Он, безусловно, будет продолжаться, масштабироваться, обретать новые формы, обрастать новыми экспертами. Со своей стороны сделаем все, чтобы наработанный положительный опыт был доступен всем и приносил максимальную пользу жителям Самары», - сообщила глава города.

Она еще раз отметила, что информационно-правовой семинаре в рамках регионального партийного проекта «Мой дом» имеет серьезное прикладное значение, объединяет все заинтересованные общественные структуры и органы власти вокруг решения насущных проблем МКД.

«Рада, что удалось пообщаться непосредственно с жителями и здесь, на месте, ответить на некоторые вопросы, сразу обратить на проблемы внимание глав районов», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Напомним, что региональный центр "Мой Дом" был создан в прошлом году при поддержке главы региона, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова.

Позвонить на горячую линию Регионального Центра Поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК проекта "МОЙ ДОМ» можно по будням с 10:00 до 19:00: 8 800 5555 263 (звонок бесплатный), передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"