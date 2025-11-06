145

Рабочая программа главы государства началась с посещения физкультурно- оздоровительного комплекса «Орбита». Вместе с Владимиром Путиным ФОК осматривают вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Владимир Путин также сегодня примет участие в форуме «Россия – спортивная держава», где состоится Совет при Президенте по вопросам дальнейшего развития детско-юношеского спорта.

Фото: скриншот видео kremlin.ru