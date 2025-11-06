Я нашел ошибку
Главные новости:
Мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны провели юнармейцы в Самаре
Рабочая программа главы государства началась с посещения физкультурно- оздоровительного комплекса «Орбита»
Самарские ветераны СВО завоевали Кубок Победы на масштабном фиджитал-турнире в Самаре
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
 Президент России Владимир Путин работает в Самаре, где у него запланирован ряд мероприятий
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
6 ноября 2025 17:55
145
Президент России Владимир Путин работает сегодня в Самаре.

Рабочая программа главы государства началась с посещения физкультурно- оздоровительного комплекса «Орбита». Вместе с Владимиром Путиным ФОК осматривают вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Владимир Путин также сегодня примет участие в форуме «Россия – спортивная держава», где состоится Совет при Президенте по вопросам дальнейшего развития детско-юношеского спорта.

 

Фото: скриншот видео kremlin.ru

06 ноября 2025, 18:17
Мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны провели юнармейцы в Самаре
Юнармейцев Андрей Петрович Тонковидов встретил в парадной форме, с медалями и нагрудными знаками. Общество
42
06 ноября 2025, 17:45
Самарские ветераны СВО завоевали Кубок Победы на масштабном фиджитал-турнире в Самаре
В одном из ключевых спортивных событий форума приняли участие более 100 ветеранов специальной военной операции. Политика
56
06 ноября 2025, 17:18
 Президент России Владимир Путин работает в Самаре, где у него запланирован ряд мероприятий
В том числе он выступит на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Общество
120
Дмитрий Чернышенко вместе с Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру Самарской области. 
6 ноября 2025  14:45
В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко
331
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
585
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
614
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
959
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
802
