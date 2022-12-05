Путин проехал по отремонтированной полосе Крымского моста на автомобиле

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле, пишут "Известия".

На Крымском мосту впервые после теракта открыли движение по правой части, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении объекта.

Российский лидер лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе.

«Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния», — отметил Путин, осматривая мост.

В свою очередь, Хуснуллин рассказал главе государства о том, как проходило восстановление моста и какие еще работы продолжатся. Ранее Хуснуллин сообщал, что второй полосой автомобилисты смогут пользоваться с 20 декабря.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на фоне продолжающихся угроз со стороны Киева о новых атаках на объект в ходе поездки Путин акцентировал внимание на важности сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью России.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Президент России назвал произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Правительство РФ дало поручение завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.

Фото: пресс-служба президента