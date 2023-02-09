Путин заявил об огромных убытках ушедших из России брендов

118

Мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода с российского рынка, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), пишет "Парламентская газета".

Глава государства пожелал ушедшим компаниям «всего доброго». По его словам, мировые бренды оставляют после себя «неплохое наследство», из-за их ухода ничего не рухнуло и не развалилось.

Президент рассказал, что лично знаком с руководителями некоторых брендов и знает, что они покидают Россию «без удовольствия», под давлением своих правительств. «Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение», — сказал Путин. Он также отметил, что многие не хотят уходить не из-за боязни потерять деньги, а потому что вложили душу в свое дело.

Фото: kremlin.ru