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Путин запретил вывозить из России наличную валюту в сумме более $10 тысяч

1 марта 2022 22:27
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Путин подписал документ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин запретил вывозить из РФ наличную валюту в сумме более $10 тысяч, передает ТАСС.

"Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", - говорится в указе главы государства. Как сообщила пресс-служба Кремля во вторник, Путин подписал документ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

 

Фото:   pixabay

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