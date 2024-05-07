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Путин вступил в должность президента

7 мая 2024 14:00
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Путин вступил в должность президента

Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России, пишет РИА Новости.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — сказал глава государства, положив руку на специальное издание основного закона страны.

Над Кремлем подняли президентский штандарт.

После произнесения клятвы избранный президент по традиции обращается к гражданам страны. В своей речи Путин особо поблагодарил участников специальной военной операции.

Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

Служение России он назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом главы государства.

Путин подчеркнул, что страна вместе с партнерами по евразийской интеграции продолжит работу по формированию многополярного миропорядка, созданию системы равной и неделимой безопасности. При этом, по его словам, Россия не отказывается от диалога с западными странами, но выбор остается за ними.

Президент подчеркнул, что долгосрочные планы и проекты развития будут реализованы. Он поблагодарил граждан России за доверие и пообещал делать все, что в его силах, чтобы его оправдать.

Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

Церемония завершилась салютом из 30 залпов в честь президента.

Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.

Начиная с 2000 года, торжественное мероприятие проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. Присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда, губернаторы, члены правительства, представители традиционных конфессий, иностранные послы, другие высокие гости.

Специально к церемонии российские автопроизводители обновили лимузин Aurus Senat. Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, но теперь 90% электроники — отечественной разработки, рассказал гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров в программе «Москва. Кремль. Путин».

По дороге от Сенатского до Большого Кремлевского дворца президентский лимузин сопровождали новые электрические мотоциклы Aurus.

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