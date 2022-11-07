Путин: в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных

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Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион, сообщает РИА Новости.

"У нас сейчас тысяч 50 (человек) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все - на полигонах", - рассказал он.

Фото: ТАСС