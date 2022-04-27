Путин: В ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы, сообщает РИА Новости.

"Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", - сказал Путин на заседании Совета законодателей РФ в среду.

Фото: ТАСС