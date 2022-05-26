Путин: уход некоторых иностранных компаний из России может быть к лучшему

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Президент РФ Владимир Путин считает, что уход некоторых зарубежных компаний с российского рынка может быть и к лучшему: их место займут отечественные производители, передает ТАСС.

"Многие наши партнеры из той же Европы заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, - может быть, и слава богу", - отметил глава российского государства, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме в четверг. Он добавил, что российское производство, бизнес уже "подросли" на этом фоне.

Он добавил, что российское производство, бизнес уже "подросли" на этом фоне и "благополучно сядут на подготовленную партнерами почву". В итоге, как считает президент, в России с их уходом принципиально ничего не изменится.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС