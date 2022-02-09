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Путин убежден, что судебная система в России не является "бездушной машиной"

9 февраля 2022 18:15
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Президент отметил, что она постоянно совершенствуется.

Президент РФ Владимир Путин убежден, что судебная система в России не является "бездушной машиной", она постоянно совершенствуется, передает ТАСС.

"Конечно, судебная система в любой стране, и в Российской Федерации в частности, это огромная машина, огромный механизм, - сказал глава государства в среду на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. - Но в России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше".

Путин отметил, что председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев изложил свои предложения об изменении действующего законодательства по тем или иным направлениям. Все эти инициативы, заверил президент, будут изучены и внедрены в практику при участии депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, судебного сообщества.

Глава государства также указал на масштаб деятельности судов, заметив, что их работа находится под постоянным вниманием правозащитного движения. "Я хотел бы на это сказать, что мы постоянно на это реагируем, обсуждаем эти вопросы, в том числе и с председателем Верховного суда", - сказал Путин.

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