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Путин: США проигнорировали принципиальные озабоченности России

1 февраля 2022 20:47
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Путин об ответе США по безопасности.

Из ответа США по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России сообщил, что Москва внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности.

"Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований", — сказал Путин.

В числе главных пунктов президент России назвал недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Путин напомнил, что в Североатлантическом альянсе после распада СССР обещали не продвигать инфраструктуру на восток, но сейчас в НАТО входят страны Прибалтики, Польша и Румыния.

"Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули", — добавил президент.

При этом он напомнил, что в документах НАТО нигде не закреплена политика "открытых дверей".

"Вот говорят: политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей"… Где она прописана? Нигде. В статье 10 договора 1949 года, если мне память не изменяет, о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может, но не обязан", — заявил президент.

Он также рассказал об угрозах, которые влечет за собой вступление Украины в альянс.

"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", — предположил Путин.

Он призвал задумать о том, к чему может привести подобный сценарий.

"Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", — заявил президент.

Путин подчеркнул, что Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и ЕС, и Украины. По его словам, Вашингтон использует Киев как инструмент сдерживания России, не заботясь об интересах украинской стороны.

Российский лидер выразил надежду, что Кремль и Белый дом сумеют найти решение возникшей проблемы, но каким оно будет, пока говорить сложно.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Кремль в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить антироссийские санкции.

Москва отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

 

Фото:  РИА Новости / POOL

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