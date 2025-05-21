Путин провел встречу с Хинштейном в Курской области

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Хинштейн обратился к главе государства с рядом вопросов, касающихся поддержки жителей региона.

Врио губернатора отметил, что с февраля 2025 г. по решению президента выплачиваются ежемесячные пособия в размере 65 000 руб. людям, лишившимся имущества. Хинштейн попросил продлить эти выплаты до момента, когда жители смогут безопасно вернуться в свои дома, так как на территории области продолжается разминирование с участием Вооруженных Сил, МЧС и добровольческой бригады «Барс – Курск».

Президент поддержал это предложение, подчеркнув необходимость ускорить работы по разминированию.

Далее Хинштейн поднял вопрос о компенсациях за ремонт домов, которые пришли в негодность в период отселения жителей, хотя напрямую не пострадали от обстрелов. Путин согласился с необходимостью предоставить такую же поддержку, как и владельцам поврежденных жилищ – 9 000 руб. за 1 кв. м.

Завершая встречу, врио губернатора предложил создать в Курске федеральный музей, посвященный событиям 2024–2025 гг., с филиалом в Судже. Президент одобрил эту инициативу, пишут Ведомости.

Фото: группа Хинштейна ВК