Путин предложил увеличить МРОТ до 19 242 рубля с 2024 года

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Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Таким образом, МРОТ повысится до 19 242 рубля, пишут "Известия".

Он отметил, что перед правительством и субъектами страны поставлена предметная задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в России.

«Важный индикатор, точка отсчета здесь — это минимальный размер оплаты труда. Как мы хорошо понимаем, в прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. <...> Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — подчеркнул Путин.

Фото: Администрация Президента РФ