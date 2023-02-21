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Путин предложил увеличить МРОТ до 19 242 рубля с 2024 года

21 февраля 2023 20:04
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Он отметил, что перед правительством и субъектами страны поставлена предметная задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в России.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Таким образом, МРОТ повысится до 19 242 рубля, пишут "Известия".

Он отметил, что перед правительством и субъектами страны поставлена предметная задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в России.

«Важный индикатор, точка отсчета здесь — это минимальный размер оплаты труда. Как мы хорошо понимаем, в прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. <...> Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — подчеркнул Путин.

 

Фото:  Администрация Президента РФ

Теги: Москва Путин

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