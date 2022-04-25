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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%
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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%

25 апреля 2022 22:18
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Президент РФ также заявил, что необходимо продлить действие этой льготной программы до конца 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%, передает ТАСС.

Глава государства указал, что динамика в этой сфере "пока слабее прогнозов". "И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% - мы ее не так давно установили - до 9% годовых", - сказал он в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

"Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года", - продолжил Путин.

В целом президент напомнил, что, несмотря на непростую ситуацию, удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели.

 

Фото:    ТАСС

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