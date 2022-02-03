Путин поручил проработать идею перезапуска программы автомобильной утилизации в РФ

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Президент России Владимир Путин попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова дать поручение Минпромторгу проработать идею перезапуска программы автомобильной утилизации в РФ. С такой идеей на встрече главы государства с "Деловой Россией" выступил один из участников этой организации, передает ТАСС.

"Андрей Рэмович, дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили", - сказал Путин, комментируя само предложение и пояснения Белоусова на эту тему.

Первый вице-премьер в ходе встречи высказался за возобновление программы, отметив, что для этого необходимо "правильно выбрать момент".

"Я думаю, что такую программу нужно возобновить. Но, во-первых, нужно, чтобы мы не повторяли тех ошибок, которые были сделаны раньше, чтобы у нас хватило мощностей, прежде всего - по разделению этих ресурсов. И второе - сейчас автопром, и российский, и мировой, находится в такой ситуации, что ограничения лежат со стороны производства, а не со стороны спроса. Хорошо известна проблема электронных компонентов, чипов, которых не хватает для того, чтобы покрыть спрос, и из-за этого растут цены", - пояснил Белоусов.

Программа утилизации

Первая госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010-2011 годах и стоила бюджету 30 млрд рублей. Утилизировались легковые автомобили и LCV старше 10 лет, в обмен их владельцы получали сертификат на скидку в 50 тыс. рублей для покупки нового автомобиля по списку моделей, утвержденному Минпромторгом.

В сентябре 2014 года в попытке остановить падение продаж Минпромторг возобновил программу утилизации. С учетом продления в 2015 году программа безостановочно действовала 16 месяцев.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС