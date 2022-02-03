Путин поедет на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Фернандесом

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Владимир Путин сообщил, что отправится на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхель Фернандесом, передает РИА Новости.

"У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Все связано, конечно, с этой ситуацией (пандемия. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр", — сказал российский лидер перед началом переговоров с аргентинским коллегой.

При этом он добавил, что в Москве в спокойной обстановке удобнее поговорить и обсудить двусторонние отношения.

Церемония открытия XXIV Олимпийских игр начнется в пятницу в 15:00 мск. Перед этим у российского лидера состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, это будут полноформатные переговоры. Ожидается, что лидеры России и Китая обсудят международные проблемы, включая диалог Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, затронут основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, космосе, инвестициях.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС