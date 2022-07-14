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Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом

14 июля 2022 18:25
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Речь идет об опасной и противоправной информации, в том числе выражающей явное неуважение к обществу, государству или Конституции, направленной на дискредитацию российской армии, а также связанной с введением санкций против России.

Президент Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом, сообщает РИА Новости. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из закона, у генпрокурора и его замов появилось право запрещать деятельность иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензии российских СМИ за публикацию недостоверных сведений (при первом нарушении — на срок до трех месяцев, при повторном — до полугода).

Речь идет об опасной и противоправной информации, в том числе выражающей явное неуважение к обществу, государству или Конституции, направленной на дискредитацию российской армии, а также связанной с введением санкций против России.

В случае повторного распространения фейков прокурор может потребовать признать лицензию недействительной. Однако ее можно будет восстановить по решению Роскомнадзора, если СМИ удалит недостоверные сообщения.

Иностранные журналисты могут лишиться аккредитации при выявлении фактов недружественных действий или введении ограничений против российских СМИ, работающих за рубежом.

Кроме того, вносятся изменения в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности. Теперь журналисты будут нести ответственность за воспроизведение фейков об армии, публикаций, выражающих неуважение к обществу и государству, призывов к участию в несанкционированных акциях или к введению санкций против России и ее граждан.

 

Фото:    ТАСС

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