Путин подписал закон о защите от телефонных мошенников

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Как сообщает iphones.ru со ссылкой на ТАСС, Владимир Путин подписал закон, который направлен на борьбу с кибермошенниками. Он предусматривает следующие возможности и обязанности для граждан:

- Возможность ввести запрет на оформление сим-карты без личного присутствия

- Полученные сим-карты больше нельзя передавать третьим лицам. Под исключение попадают только члены семьи

- Клиенты банков смогут назначать доверенных лиц. К этим людям банки будут обращаться, чтобы подтвердить проведение денежных операций

- Граждане получат возможность отказаться от массовых обзвонов. С сентября 2025 года их можно будет проводить только с предварительного согласия абонента

- Все звонки от юридических лиц должны маркироваться на экране смартфона

- Граждане смогут отказаться от массовых рассылок. Для этого нужно будет направить отказ оператору связи

Обязанности банков и операторов связи:

- Банки и операторы больше не могут связываться с клиентами через иностранные мессенджеры. Это правило также действует для госорганов, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещению объявлений

- При снятии наличных через банкоматы банки обязаны будут проверять операции на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия

- При обнаружении нарушений банки обязаны на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и незамедлительно уведомить об этом клиента

- Со счетов, которые ранее были задействованы в мошеннических схемах и попали в черные списки Центробанка, можно будет снять максимум 100 тыс. рублей в месяц

- Банки обязаны фиксировать факт получения доверенности от клиентов на проведение операций с денежными средствами. Копии доверенностей необходимо хранить в течение пяти лет

- Все мессенджеры должны будут хранить информацию о сообщениях пользователей три года вместо одного

Кроме того, закон предусматривает создание государственной информационной системы (ГИС) для противодействия нарушителям, которые используют интеренет-сервисы в мошеннических схемах.

Оператором ГИС станет Минцифры, а доступ к ней получат Генпрокуратура, Следственный комитет, Центробанк, кредитные организации и операторы связи. В ГИС будут храниться данные о мошенниках.