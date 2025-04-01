Путин подписал закон о защите от телефонных мошенников

Как сообщает iphones.ru со ссылкой на ТАСС, Владимир Путин подписал закон, который направлен на борьбу с кибермошенниками. Он предусматривает следующие возможности и обязанности для граждан:
- Возможность ввести запрет на оформление сим-карты без личного присутствия
- Полученные сим-карты больше нельзя передавать третьим лицам. Под исключение попадают только члены семьи
- Клиенты банков смогут назначать доверенных лиц. К этим людям банки будут обращаться, чтобы подтвердить проведение денежных операций
- Граждане получат возможность отказаться от массовых обзвонов. С сентября 2025 года их можно будет проводить только с предварительного согласия абонента
- Все звонки от юридических лиц должны маркироваться на экране смартфона
- Граждане смогут отказаться от массовых рассылок. Для этого нужно будет направить отказ оператору связи
Обязанности банков и операторов связи:
- Банки и операторы больше не могут связываться с клиентами через иностранные мессенджеры. Это правило также действует для госорганов, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещению объявлений
- При снятии наличных через банкоматы банки обязаны будут проверять операции на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия
- При обнаружении нарушений банки обязаны на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и незамедлительно уведомить об этом клиента
- Со счетов, которые ранее были задействованы в мошеннических схемах и попали в черные списки Центробанка, можно будет снять максимум 100 тыс. рублей в месяц
- Банки обязаны фиксировать факт получения доверенности от клиентов на проведение операций с денежными средствами. Копии доверенностей необходимо хранить в течение пяти лет
- Все мессенджеры должны будут хранить информацию о сообщениях пользователей три года вместо одного
Кроме того, закон предусматривает создание государственной информационной системы (ГИС) для противодействия нарушителям, которые используют интеренет-сервисы в мошеннических схемах.
Оператором ГИС станет Минцифры, а доступ к ней получат Генпрокуратура, Следственный комитет, Центробанк, кредитные организации и операторы связи. В ГИС будут храниться данные о мошенниках.