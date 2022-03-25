Путин подписал закон о введении уголовного наказания за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах РФ, действующих за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Ответственность за фейки о госорганах аналогична той, которая ранее была введена за ложную информацию о Вооруженных силах России - нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

При этом если нарушение совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, то законом предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Как поясняла ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, необходимость этих мер обусловлена тем, что лживые сведения распространяют не только про Вооруженные силы РФ, но и про другие органы власти - посольства, Росгвардию, МЧС, прокуратуру.

Административная ответственность

Другой подписанный президентом закон предусматривает распространение административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ на аналогичные действия в отношении всех российских государственных органов за рубежом.

В этом случае штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. За дискредитацию с призывами к проведению незаконных акций, с созданием угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан и общественной безопасности предусмотрена более серьезная ответственность.

В случае повторного совершения аналогичного правонарушения в течение года наступит уголовная ответственность - штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Если же эти деяния повлекли последствия, то максимальный срок лишения свободы составляет до пяти лет.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС