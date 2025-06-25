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Путин подписал закон о проведении экскурсий для студентов колледжей и техникумов

25 июня 2025 19:27
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Принятый закон касается лиц в возрасте до 23 лет.

Для студентов колледжей и техникумов региональные власти смогут организовывать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями, как у обучающихся общеобразовательных организаций. Об этом со ссылкой на соответствующий закон сообщает Госдума, передает РИА Новости Крым.

"Региональные власти получат полномочия организовывать экскурсии и путешествия для обучающихся в профессиональных образовательных организациях – колледжах и техникумах", – сказано в тексте.

Речь идет о внесении изменений в статьи 3.1 и 3.2 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Сейчас это предусмотрено только в отношении школьников. Принятый же закон касается лиц в возрасте до 23 лет.

Так студенты колледжей смогут не только реализовать свои культурные потребности, но и, например, посетить предприятия или технопарки. Это улучшит качество образовательных программ и поможет в выборе будущей профессии, уверены авторы законопроекта.

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