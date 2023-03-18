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Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства

18 марта 2023 13:32
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Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе россиян из гражданства Украины. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Отныне выход из гражданства Украины будет считать с даты подачи заявления в МВД России. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале "Госуслуги".

При этом процедура будет выполняться автоматически, даже если гражданин России не получил ответа на свое заявление из уполномоченного украинского органа.

Особое внимание россиян обращается на то, что с даты подачи заявления об отказе от украинского гражданства необходимо прекратить использование украинского паспорта и других документов.

В случае нарушения этой нормы заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а сам заявитель – имеющим гражданство Украины.

При этом повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возможно только через 10 лет.

За ребенка младше 14 лет будут подавать родители или официальные опекуны, пишет Смотрим.

 

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