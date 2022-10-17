Путин подписал указ о выплате зарплат командированным в новые регионы чиновникам в двойном размере

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Командированные в новые регионы РФ чиновники будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные в размере 8,5 тыс. рублей. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного в понедельник, 17 октября, на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

«В целях повышения социальной защищенности <...> денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в командировке», — говорится в документе.

При этом, отмечается в указе, федеральные госорганы могут выплачивать безотчетные суммы для возмещения расходов в таких командировках.

На такие же условия командирования могут рассчитывать также работники, занимающиеся обеспечением жизнедеятельности населения и восстановлением инфраструктурных объектов, в том числе вооружений, военной и спецтехники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе