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Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам

25 сентября 2022 10:19
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Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём Telegram.

«Отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — указывает пресс-служба.

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