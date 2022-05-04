Путин подписал указ о порядке исполнения финобязательств перед иностранными кредиторами

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Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами, соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Он вступает в силу со дня опубликования.

Документ постановляет, что при распределении прибыли нерезидентам из недружественных стран выплата производится по правилам, предусмотренным указом №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

В соответствии с этим указом, некоторым иностранным кредиторами можно возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов России в рублях. Теперь это право получат и коммерческие компании.

Как пояснял Банк России: в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных — в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга.

При этом Минфин и ЦБ смогут выдавать ООО, хозяйственным товариществам и производственным кооперативам в случае распределения прибыли исключения для выплат иностранным кредиторам.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.

В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Фото: ТАСС