Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным

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Президент России Владимир Путин намерен лично обсудить с гражданами страны, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Об этом он заявил 7 ноября на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время своей рабочей поездки в регион, передают "Известия".

Руденя выступил перед главой государства с докладом о развитии области и в том числе рассказал о финансовой помощи мобилизованным. Путин указал на необходимость напрямую общаться с людьми на эту тему.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал он.

Кроме того, российский лидер попросил губернатора обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он отметил важность создания массивов материалов и вопросов, которые нужно решить.

«Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали», — заявил президент.

Он добавил, что ждет в том числе предложения на этот счет. Руденя в ответ заверил, что всё будет выполнено.

Глава государства также призвал власти проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились, — на полигонах, в зоне боевых действий.

Путин подчеркнул, что около 80 тыс. мобилизованных в настоящее время находится в зоне спецоперации, 50 тыс. из них принимают участие в боевых действиях.

Ранее, 3 ноября, Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.

Фото: пресс-служба правительства СО