Путин: мобилизовали 318 тысяч человек, потому что количество добровольцев растет

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Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря самоотверженности добровольцев, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, передает РИА Новости.

"У нас 318 уже тысяч (мобилизованных — Прим. ред.), почему 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — сказал он.

"Это очень большое количество людей. Семьи, мамы, отцы, дети, жены остались. Конечно государство делает все, чтобы их поддержать", — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские Вооруженные силы планировали призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны

Ранее в Минобороны сообщили о прекращении призыва граждан из резерва поскольку необходимое число уже удалось набрать.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын