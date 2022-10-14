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По словам Путина, изначально Минобороны предлагало призвать по мобилизации меньше, чем 300 тыс. человек. Предложений о призыве дополнительно к этому числу от ведомства не поступало.
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Путин допустил завершение частичной мобилизации в течение двух недель

14 октября 2022 17:58
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По словам Путина, изначально Минобороны предлагало призвать по мобилизации меньше, чем 300 тыс. человек. Предложений о призыве дополнительно к этому числу от ведомства не поступало.

В рамках частичной мобилизации призваны уже около 220 тыс. человек, в течение двух недель мероприятия могут быть завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане, сообщает РБК. РБК вел трансляцию.

«222 тыс. человек мобилизованы из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Путин.

По его словам, «эта работа уже заканчивается». Путин также рассказал, что Минобороны «вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тыс.». Он добавил, что никаких предложений по призыву по мобилизации дополнительно к этой цифре от ведомства не поступало. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сказал глава государства.

По словам президента, «бестолковщина» с мобилизацией, о которой он говорил, связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Теперь информационная база обновляется, информация будет максимально достоверной, пояснил глава государства.

 

Фото:   ТАСС

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