«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов

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Во вторник, 28 марта, состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Глава региона доложил Президенту о результатах работы за 2022 год, а также о ходе и планах реализации национальных проектов на территории области.



Для Самарской области как для экономически развитого региона влияние беспрецедентных антироссийских санкций стало достаточно чувствительным. Однако область показала высокую адаптивность к существующим реалиям, держит удар и находит новые возможности для развития, отметил Губернатор. Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития. Результаты Самарской области не раз были позитивно оценены на федеральном уровне, Президент отметил большой рост финансирования этого направления работы.

«По мере того, как мы подтверждали свои способности к реализации масштабных задач, мы увидели поддержку со стороны федерального центра, федерального Правительства, за что огромное спасибо», - поблагодарил Дмитрий Азаров.



Напомним, Самарская область входит в число российских регионов, получивших высокую оценку деятельности органов государственной власти от Президента и Правительства России. По поручению Владимира Путина Правительство РФ, начиная с 2019 года, оценивает эффективность работы управленческих команд всех субъектов Российской Федерации по ряду критериев, главным образом связанных со сроками и качеством выполнения задач нацпроектов. По результатам оценки наш регион уже получал серьезную поддержку в прошлые годы – например, в 2020 году из средств полученного гранта было обеспечено финансирование решения о восстановлении ЕДВ ветеранам труда. По итогам 2021 года Самарская область получила один из самых крупных в стране грантов за эффективное региональное управление. Дополнительные ресурсы из федерального бюджета были получены и по итогам 2022 года.



На работу региона в сфере экологии Владимир Путин обращал внимание на предыдущей встрече с Дмитрием Азаровым в октябре 2022 года. Вопрос очищения сточных вод в регионе планируется решить в течение трех лет - благодаря нацпроекту «Экология». Как доложил Губернатор, до 1 января 2023 года были введены в эксплуатацию семь объектов очистных сооружений общей мощностью более 59 млн кубометров. Масштабные планы на текущий 2023 год – 11 объектов очистных сооружений. Они позволят очищать в целом 268 млн кубометров стоков. «В ближайшей перспективе еще четыре объекта – это еще 83 млн кубов очистки, так что мы, благодаря нацпроекту «Экология» полностью справляемся с этой задачей, Владимир Владимирович. Буду рад Вам доложить о полном исполнении», - отметил Дмитрий Азаров.



В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе ведется масштабное обновление инфраструктуры отрасли. Губернатор сообщил Президенту о серьезном укреплении регионального звена здравоохранения: за период реализации нацпроекта появились 115 новых объектов, 192 учреждения здравоохранения – это больницы и поликлиники - капитально отремонтированы. «Конечно, масштабное, просто небывалое обновление оборудования, - почти 14 тысяч единиц медицинской техники мы получили. Полностью обновили парк скорой медицинской помощи», - добавил Дмитрий Азаров.

В этом году в регионе будет введена в эксплуатацию новая детская инфекционная больница. Напомним, новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на ул. Шверника уже готовится к открытию, сейчас идет завершающий этап - монтаж и установка отдельных видов оборудования, подготовка к лицензированию. Новый объект отвечает современным стандартам оказания помощи и инфекционной безопасности.

Кроме того, в области планируется строительство 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Глава государства обратил внимание на необходимость продолжения борьбы с ВИЧ-инфекцией. Показатели области остаются выше среднероссийских, несмотря на то, что последние 10 лет есть динамика по снижению заболеваемости. Губернатор подчеркнул, что на решении этой проблемы будут сконцентрированы дополнительные усилия, в первую очередь по г.о. Тольятти.



Приоритетным направлением остается развитие системы образования. Дополнительно к уже построенным 54 новым детским садам, 9 школам и отремонтированным 600 объектам образования планируется построить 9 школ и завершить строительство 2 детских садов в Самаре.



Глава региона отметил развитие спортивной инфраструктуры: «У нас 24 ФОКа построено, не считая шести футбольных полей, большого количества построенных спортивных площадок. Новый дворец спорта, новый дворец легкой атлетики в Тольятти. Планы у нас здесь также очень масштабные на последующие годы». Как результат этой работы – в области растет число жителей, регулярно занимающихся спортом. «Количество людей, регулярно занимающихся спортом, уже превысило 51 процент, а начинали мы с 33 процентов», - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Не меньшее внимание в регионе уделяется и обновлению объектов культуры. Благодаря нацпроекту «Культура» появилось 2 новых дома культуры, капитально отремонтировано 40 домов культуры и школ искусств, созданы уже 26 новых модельных библиотек. «Также у нас планы на 2023 год – 10 домов культуры, 6 модельных библиотек. Это по региону в целом», - доложил Губернатор.



«Владимир Владимирович, колоссальные изменения, конечно, происходят, и планы очень серьезные», - обратился Дмитрий Азаров к Президенту. По итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию - по реализации программ капитального строительства, реконструкции, модернизации инфраструктуры Самарская область была отмечена в группе лидеров.

Напомним, что благодаря усилиям Губернатора по привлечению дополнительной федеральной поддержки и слаженной работе областных властей перевыполняются планы по ремонту и строительству дорог, а ряд инфраструктурных объектов вводится в строй раньше срока.

«Мы надеемся и дальше подтверждать такой статус региона, претендуя на решение все более масштабных задач», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: департамент информационной политики СО