Профсоюзы поддержали предложенные «Единой Россией» поправки к закону о занятости

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Работу над совершенствованием законодательства надо продолжить, считают в Федерации независимых профсоюзов.

Наступило время «осовременивания» закона о занятости, подчеркнул председатель Федерации Михаил Шмаков в ходе обсуждения поправок партии в закон о занятости, которое проходило 29 апреля в Москве. Специалисты обсуждали инициативы вместе с Госдумой и авторами предложений.

«Мы поддерживаем сейчас все те предложения, которые внесены, и, безусловно, их надо принимать», - сказал Михаил Шмаков.

Он предложил продолжить совместную работу над совершенствованием профильного закона.

«Может быть, и в других частях законодательства, в Трудовом Кодексе в частности, но сделать законодательное обеспечение решения проблемы занятости более прозрачным, более эффективным», - резюмировал председатель Федерации профсоюзов.

Профсоюзный лидер самарского региона Дмитрий Колесников подчеркнул, что во время пандемии профсоюзы области держали руку на пульсе, работали телефоны «горячей линии», что обеспечивало обратную связь с работниками, которые всегда могли обратиться за помощью и консультацией, если считали, что их права нарушены. Любое обращение становилось предметом разбирательства и защиты прав.

«Необходимо продолжить работу над совершенствованием изменений в трудовое законодательство: должны включиться все участники трудового договора с обязательным участием профсоюзных организаций и представителей партии», - считает председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

«Партия «Единая Россия» показала себя во время пандемии как надежный социальный партнер. Наши интересы совпадали: это защита медработников в плане оплаты и охраны труда медиков, работающих в «красной зоне». Направив наши усилия в единое русло, мы сможем сделать намного больше», - уверена председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина.

Напомним, 20 апреля Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки «Единой России» в закон о занятости. Документ упростит поиск работы и создаст единый для всей страны рынок труда - в том числе, с помощью портала «Работа в России».

Принять поправки в закон о занятости в весеннюю сессию ранее поручил Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями парламентских фракций. Партия внесла законопроект о занятости в Госдуму 18 февраля 2021 года. Его разработали по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Документ станет вторым после изменений в Трудовой кодекс шагом в сфере реформирования социально-трудовых отношений и сделает государственные сервисы максимально удобными для людей. На встрече с главой государства руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки приоритетными для партии.