Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллективный договор Т Плюс признан одним из лучших в Самарской области
Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют скрытое патрулирование»
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют «скрытое патрулирование»
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Профсоюзы поддержали предложенные «Единой Россией» поправки к закону о занятости

30 апреля 2021 11:45
109
Профсоюзы поддержали предложенные Единой Россией поправки к закону о занятости

Работу над совершенствованием законодательства надо продолжить, считают в Федерации независимых профсоюзов.

Наступило время «осовременивания» закона о занятости, подчеркнул председатель Федерации Михаил Шмаков в ходе обсуждения поправок партии в закон о занятости, которое проходило 29 апреля в Москве. Специалисты обсуждали инициативы вместе с Госдумой и авторами предложений.

«Мы поддерживаем сейчас все те предложения, которые внесены, и, безусловно, их надо принимать», - сказал Михаил Шмаков.

Он предложил продолжить совместную работу над совершенствованием профильного закона.

«Может быть, и в других частях законодательства, в Трудовом Кодексе в частности, но сделать законодательное обеспечение решения проблемы занятости более прозрачным, более эффективным», - резюмировал председатель Федерации профсоюзов.

Профсоюзный лидер самарского региона Дмитрий Колесников подчеркнул, что во время пандемии профсоюзы области держали руку на пульсе, работали телефоны «горячей линии», что обеспечивало обратную связь с работниками, которые всегда могли обратиться за помощью и консультацией, если считали, что их права нарушены. Любое обращение становилось предметом разбирательства и защиты прав.

«Необходимо продолжить работу над совершенствованием изменений в трудовое законодательство: должны включиться все участники трудового договора с обязательным участием профсоюзных организаций и представителей партии», - считает председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

«Партия «Единая Россия» показала себя во время пандемии как надежный социальный партнер. Наши интересы совпадали: это защита медработников в плане оплаты и охраны труда медиков, работающих в «красной зоне».  Направив наши усилия в единое русло, мы сможем сделать намного больше», - уверена председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина.

Напомним, 20 апреля Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки «Единой России» в закон о занятости. Документ упростит поиск работы и создаст единый для всей страны рынок труда - в том числе, с помощью портала «Работа в России».

Принять поправки в закон о занятости в весеннюю сессию ранее поручил Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями парламентских фракций. Партия внесла законопроект о занятости в Госдуму 18 февраля 2021 года. Его разработали по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Документ станет вторым после изменений в Трудовой кодекс шагом в сфере реформирования социально-трудовых отношений и сделает государственные сервисы максимально удобными для людей. На встрече с главой государства руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки приоритетными для партии.

 

 

 

Теги: «Единая Россия» занятость профсоюз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обновление городского транспорта и комплексное развитие села – Правительство поддержало предложения Единой России»
29 апреля 2021, 09:59
Обновление городского транспорта и комплексное развитие села – Правительство поддержало предложения «Единой России»
Партия и Кабмин совместно займутся также вопросом выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. Политика
240
«Единая Россия» 29 апреля проведет «Диктант Победы» на 16 тысячах площадок в 80 странах мира
28 апреля 2021, 10:36
«Единая Россия» 29 апреля проведет «Диктант Победы» на 16 тысячах площадок в 80 странах мира
Итоги акции подведут к 24 июня – победителей пригласят на Парад Победы на Красной площади. Политика
292
Участница Олимпиады в Сиднее, наставник чемпионов по самбо и дзюдо сможет достойно представлять интересы детского и молодежного спорта в губдуме, уверены коллеги.
27 апреля 2021, 17:31
Анну Сараеву выдвинули для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Участница Олимпиады в Сиднее, наставник чемпионов по самбо и дзюдо сможет достойно представлять интересы детского и молодежного спорта в губдуме, уверены... Политика
731
В центре внимания
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
178
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
171
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
392
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
555
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
507
Весь список