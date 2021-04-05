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Профсоюз медработников Тольятти выдвинул Николая Каравашкина для участия в предварительном голосовании «Единой России»

5 апреля 2021 19:07
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Молодой руководитель – достойная кандидатура для защиты интересов медицинского сообщества в Самарской губернской думе, считают врачи.  

Врачу-инфекционисту, одному из тех, кто был на передовой борьбы с ковидом в Тольятти, – Николаю Каравашкину предложили принять участие в предварительном голосовании «Единой России». С такой инициативой 5 апреля выступил председатель профкома тольяттинской городской клинической больницы № 5 Петр Брехов.  

Предложив городскому сообществу кандидатуру Николая Каравашкина, он рассказал, что знает молодого врача и менеджера как высококлассного специалиста и надежного товарища.

«Николай Викторович – отличный врач и ответственный руководитель. В нашей больнице он первый принял на себя удар по борьбе с коронавирусом. С первых дней пандемии Николай Каравашкин вместе с коллегами работал «на передовой», дежурил по несколько смен подряд, с риском для собственной жизни лечил и спасал тяжелых пациентов. Я считаю, он и его коллеги с поставленными задачами справились на отлично. По мнению нашей общественной организации, кандидатура Николая Викторовича самая достойная для выдвижения в депутаты губернской думы», - подчеркнул Петр Брехов.

Участники встречи кандидатуру Николая Каравашкина единогласно поддержали.

Николай Каравашкин поблагодарил коллег и городское сообщество за доверие.

«Я коренной тольяттинец и готов трудиться на благо города и наших жителей в случае победы. Для меня это большая честь», - отметил он и поделился основными направлениями работы, на которых сделает акцент, если станет депутатом.

«В первую очередь, это развитие и решение проблем сферы здравоохранения в регионе. В частности, хочется обратить внимание на здоровье детей, популяризацию здорового образа жизни с самого раннего возраста, работу с родителями по принципам воспитания и правильного питания. Однозначно готов защищать и интересы нашего профессионального сообщества», - добавил он.

Николай Каравашкин работает в системе здравоохранения Тольятти больше 12 лет. С 2019 года он возглавляет инфекционную службу больницы. По отзывам коллег, он первоклассный теоретик и практик, постоянно внедряет в лечебный процесс прогрессивные лечебно-диагностические методы. Это позволяет повышать качество оказания медпомощи в инфекционной службе больницы.

Отметим, ранее о своем участии в предварительном голосовании «Единой России» заявили действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Виктор Казаков, а также генеральный директор завода «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов и профсоюзные активисты «АВТОВАЗа» Андрей Игнатьев и Елена Сазонова. Их выдвинули трудовые коллективы предприятий. Кроме того, волонтерское движение «Мы вместе» поддержало к выдвижению добровольца из Тольятти Ирину Долгополову. Все заявки от участников в начале апреля утвердил оргкомитет. 

Председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание, что среди участников предварительного голосования представители разных сфер жизни региона. Он пожелал всем честной и успешной борьбы.

«Чем более конкурентным будет предварительный отбор, тем сильнее будут кандидаты от партии на самих выборах. Они обогатятся опытом, знаниями, пожеланиями и наказами людей», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

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