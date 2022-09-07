При содействии «Единой России» обустроена волейбольная площадка в Сызранском районе

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В поселке Сборный Сызранского района проживает чуть более 1100 человек, а вот активно заниматься спортом могут, к сожалению, не все жители.

Одно из предложений, которое жители поселка внесли в Народную программу в прошлом году, было благоустройство волейбольной площадки.

Местное отделение партии «Единая Россия» вместе с администрацией сельского поселения Волжское, в состав которого входит поселок Сборный, помогли решить этот вопрос. Обустройство площадки для игры в волейбол начали с подготовки песчаного основания.

«Песок отгрузили в АО "Балашейские пески". С доставкой песка помог АО "Тяжмаш". Дальнейшим обустройством площадки будет заниматься администрация сельского поселения Волжское и жители поселка Сборный, который входит в состав поселения.

Огромное спасибо за оперативную и такую нужную помощь депутату Сызранского района Максиму Таланину и главному инженеру АО "Тяжмаш", депутату фракции «Единой России» в Самарской губдуме Сергею Гринько», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии Елена Познякова.

«Занятие спортом — это неотъемлемая часть образа жизни современного человека, неважно где он живет – в городе или в небольшом поселке. Надо всегда быть в форме, в хорошем настроении, быть энергичным и здоровым. Все это нам дают занятия физкультурой и спортом», - отмечают единороссы Сызранского района, сообшает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"