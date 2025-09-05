Я нашел ошибку
Главные новости:
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. В результате досмотра в ее чемодане обнаружили электронную сигарету с наркотическим веществом.
Суд назначил актрисе Тарасовой запрет определенных действий на два месяца
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.
20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица
По словам политика, служебные романы между женатыми коллегами часто приводят к разводу и семейным драмам.
В России предлагают ввести санкции для женатых сотрудников за флирт на рабочем месте
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подростка обнаружили в Тольятти.
Полицейскими региона разыскан 16-летний подросток, который ушел из дома 1 сентября
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
В губернии дан старт прививочный кампании
Особое внимание докладчики уделили событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, отраженным в символическом значении Самарского знамени.
Научно-практическая конференция открыла Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
Он возводится с применением технологий модульного строительства и готов уже на 71%.
В Ставропольском районе возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 

5 сентября 2025 22:32
61
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.

В Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ожидается, что глава государства сосредоточит внимание на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и проведет совещание, посвященное двигателестроению, в котором примет участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и представители профильной отрасли. 

Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Ранее он посещал Самарскую область в 2000, 2007, 2014, 2018 годах.

Напомним, 28 января текущего года Владимир Путин посетил завод «АвтоВАЗ» в Тольятти, где ознакомился с автомобилем Lada Iskra и пообщался с работниками предприятия. 

Также Президент посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области, где ему доложили о старте работы цеха по производству литий-ионных аккумуляторов. 

Глава государства тогда же провел совещание по развитию беспилотной отрасли в стране и поставил задачу, что к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. 

В свою очередь губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что регион сделает в этом направлении все возможное. Одним из важных шагов в работе над поставленными задачами Вячеслав Федорищев отметил реализацию новых подходов в подготовке специалистов и операторов БПЛА на основе системы непрерывного образования, чтобы обеспечить новую отрасль кадрами.

 

Фото:   пресс-служба Кремля

Теги: Акценты В центре внимания Самара

