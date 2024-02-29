Президент России Владимир Путин. Послание 2024. Главное

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Президент России Владимир Путин. Послание 2024.

Защита и суверенитет

В российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность

Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела

Не мы начали эту войну на Донбассе, но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи СВО

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности

Путин заявил о планах серьезно укрепить группировки ВС РФ на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе

Запад продолжает лгать, теперь заявляет, что якобы Россия собирается напасть на Европу, несут бред

Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее

Без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен

Семья и традиционные ценности

Путин анонсировал новый нацпроект «Семья», направленный на повышение качества жизни семей с детьми и повышение рождаемости

«Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, продолжение всего нашего многонационального народа»

С 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8 %

Путин: «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии»

Президент предложил продлить программу семейной ипотеки и программу материнского капитала как минимум до 2030 года

Образование и молодежь

Со следующего года начнется программа капитального ремонта детских садов

С 1 сентября 2024 года предложено ввести выплату 5 тыс. рублей ежемесячно для советников директоров по воспитательной работе

В России будет запущен новый национальный проект «Молодежь России»

Путин анонсировал выделение 9 млрд рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов

С 1 марта Путин поручил вдвое увеличить федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах

Планируется сделать капремонт в 800 общежитий вузов

120 млрд будет направлено на ремонт и оснащение учреждений среднего профессионального образования.

Экономика и кадры

К 2030 объем российского АПК должен вырасти на 25% по сравнению с 2021 годом

Темпы и качество роста позволяют утверждать, что в ближайшей перспективе мы войдем в четверку крупнейших экономических держав мира

К 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тыс. рублей

Путин поручил в 2025 году отработать новую модель оплату труда бюджетников в регионах, а в 2026 году принять ее для всей страны

Президент заявил о старте нового нацпроекта «Кадры»

Программа поддержки вузов «Приоритет 2030» будет продлена еще на 6 лет с дополнительным финансированием порядка 190 млрд рублей

Фонд развития промышленности докапитализируют на 300 млрд рублей

До 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17%

Региональное развитие

Путин объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам

Регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствами в рамках достижения целей национальных проектов

В целом по России за 6 лет будет благоустроено больше 30 тысяч общественных пространств

Путин объявил о запуске программы «Земский работник культуры». Специалист, который переедет на работу в село, в малый город сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей

Путин поручил Правительству подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья

На модернизацию ЖКХ будет направлено 4,5 трлн рублей

До 2030 года субъекты федерации дополнительно получат около 40 тысяч единиц общественного транспорта.

Участники СВО

Слово «элита» во многом себя дискредитировало. Подлинная, настоящая элита — те, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России

Путин анонсировал старт новой кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Заявку на участие можно будет подать уже с 1 марта 2024 года

Участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах

Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои СВО