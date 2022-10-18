Президент России Владимир Путин оценил вклад аграриев Самарской области в продовольственную безопасность страны

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Во время встречи Президента России Владимира Путина и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова помимо развития экономики, инвестиционной составляющей и социальной сферы обсуждался вопрос развития агропромышленного комплекса.

В этом году аграрии региона бьют рекорды. «Владимир Владимирович, у нас урожай, урожайность в этом году вообще рекордная за весь период – 33 центнера с одного гектара. Кстати, это второй рекорд за последние три года, для нашей зоны рискованного земледелия. Конечно, аграриям низкий поклон за их работу. 3,5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых», – доложил Президенту Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что выше результат был только в 1978 году. Но тогда и посевная площадь была гораздо больше. «Сейчас города разрослись, промышленные зоны разрослись и посевные площади меньше, хотя мы каждый год по 25 тысяч гектаров возвращаем в сельскохозяйственный оборот», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году составила 2 миллиона 204 тысячи гектаров.

Достижения самарских аграриев во многом стали возможными благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, которыми в полной мере пользуются сельхоз товаропроизводители Самарской области.

На высокие результаты урожайности и валового сбора зерна повлияли эффективные методы ведения хозяйства, увеличение количества внесенных удобрений, качественный семенной материал и обновление машинно-тракторного парка.

«Обновили сельхозтехнику: около двух тысяч единиц новой техники за четыре года, в том числе зерноуборочных комбайнов. Это позволяет нам в оптимальные сроки и сеять, и убирать урожай. Конечно, это было бы невозможно без такого задела по машинно-техническому парку», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Президенту России Владимиру Путину.

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