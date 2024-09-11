109

Президент России провел совещание с членами Правительства. Основная тема — индивидуальные программы развития регионов.



Главные заявления:



– Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос ограничения поставок на внешние рынки ряда товаров стратегического назначения, таких как уран, титан или никель.



– На ВЭФ в этом году подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей.



– Девятый Восточный экономический форум привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 триллионов инвестиций.



– Введение продэмбарго способствовало развитию сельского хозяйства в России, отчасти то же самое сейчас происходит в промышленности.



– Антироссийские санкции Южной Кореи — недружественный шаг, он ведет к сворачиванию торгово-экономических связей.



– Валовый сбор зерна в России составляет более 97 миллионов тонн, из них пшеницы — 72 миллиона тонн.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области