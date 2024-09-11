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Президент России провел совещание с членами Правительства

11 сентября 2024 23:11
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Основная тема — индивидуальные программы развития регионов.

Президент России провел совещание с членами Правительства. Основная тема — индивидуальные программы развития регионов.

Главные заявления:

– Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос ограничения поставок на внешние рынки ряда товаров стратегического назначения, таких как уран, титан или никель.

– На ВЭФ в этом году подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей.

– Девятый Восточный экономический форум привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 триллионов инвестиций.

– Введение продэмбарго способствовало развитию сельского хозяйства в России, отчасти то же самое сейчас происходит в промышленности.

– Антироссийские санкции Южной Кореи — недружественный шаг, он ведет к сворачиванию торгово-экономических связей.

– Валовый сбор зерна в России составляет более 97 миллионов тонн, из них пшеницы — 72 миллиона тонн.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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