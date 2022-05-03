Президент Хорватии Зоран Миланович намерен заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Хорватии Зоран Миланович планирует на саммите НАТО в Мадриде использовать право вето для блокирования вступления Финляндии и Швеции в состав военно-политического блока, передает ТАСС.

"Я, как президент страны, представляющий Хорватию на саммите НАТО, наложу вето на приглашение [Финляндии и Швеции вступить в альянс], если это будет на таком уровне", - подчеркнул Миланович во вторник в беседе с журналистами.

При этом президент выразил неуверенность в том, что сможет повлиять на ситуацию, если приглашение для Хельсинки и Стокгольма будет направлено на более низком политическом уровне.

Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Встреча лидеров будет проходить под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса в крупном выставочном центре IFEMA, поясняется в документе. Официальная программа саммита будет по традиции обнародована ближе к мероприятию, подчеркивает пресс-служба альянса.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС