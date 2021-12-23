Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что переговоры России и США пройдут в январе

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США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

"У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом", - сообщила она журналистам.

Ранее Псаки отказалась подтвердить заявления российского президента Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.

Фото: AP Photo / Alex Brandon / РИА Новости