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Председатель Госдумы Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в сентябре

29 августа 2024 20:31
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С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram-канале о законах, которые начнут действовать в сентябре, передает РИА Новости.

"Какие законы вступают в силу в сентябре. С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса", — написал спикер.

Какие еще законы и нововведения вступят в силу 1 сентября:

- закон о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица;

- закон об ужесточении требований к учредителям управляющих компаний: они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, в том числе в сфере экономики. Также учредители УК, лицензия которых аннулирована, не смогут вновь создать обслуживающую многоквартирные дома организацию до исключения из реестра дисквалифицированных лиц;

- с 1 сентября все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности, обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории государственный флаг;

- государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам;

- перевозчики легковых такси будут обязаны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, договор должен заключаться на каждую машину, сведения о которой внесены в региональный реестр легковых такси, информация о договоре должна быть размещена в салоне;

- работодатели должны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты;

- экскурсоводы и гиды-переводчики с сентября должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора;

- Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках;

- трудовые права инвалидов дополнительно защитят: работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации;

Кроме того, с сентября заработает закон, согласно которому комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства, ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи, заключил Володин.

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