Правительство Самарской области отправлено в отставку

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
31 мая вышел указ Президента РФ о назначении исполняющего обязанности главы 63-го региона. Им стал Вячеслав Федорищев. Предложение возглавить Самарскую область глава государства озвучил Вячеславу Федорищеву в ходе рабочей встречи.
В понедельник, 3 июня, глава региона подписал постановление об отставке областного Правительства. Напомним, это стандартная процедура, связанная с назначением нового губернатора. До формирования нового состава Правительства министры продолжат работать с приставкой "врио", пишет Сова.