Правительство региона отправило на СВО партию БПЛА и автомобили

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В воскресенье, 18 августа, по инициативе Правительства Самарской области в зону СВО была отправлена партия спецсредств и автомобили. Их получат мотострелковое соединение общевойсковой армии и соединение спецназа ЦВО, где служат самарские бойцы. Врио губернатора Вячеслав Федорищев отметил, что поддержка армии со стороны региона будет увеличена.

Из Самары в зону проведения специальной военной операции отправлены 130 БПЛА, запчасти к дронам, электронная техника, 5 автомобилей NivaTravel и 5 автомобилей УАЗ, которые модифицированы под нужды защитников Отечества. Перечень спецтехники сформирован по заявкам командиров.

«После вашей поездки в зону проведения СВО все заявки, которые оставили командиры, исполнены»,— доложил Вячеславу Федорищеву советник губернатора Андрей Колотовкин.

Командиры воинских соединений поблагодарили Правительство Самарской области за помощь, отметив, что вся техника очень нужная и эффективная. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что всестороння поддержка армии со стороны Правительства региона будет продолжена и станет еще более масштабной.

«Это очередной шаг и их будет много. Уже подготовлена еще одна партия спецтехники, будем передавать как можно оперативнее. Мы сейчас централизуем закупки, будем закупать больше, — сказал Вячеслав Федорищев, общаясь с командирами воинских соединений. — Говорите, что вам необходимо. Задача как можно быстрее идти к Победе. Мы все, что от нас зависит, будем делать, помогать».

100 БПЛА для передачи на фронт подготовил фонд«Звезда и лира». Это модифицированные ударные дроны, которые изготавливают самарские разработчики. Как рассказал главе региона генеральный директор фонда Максим Смирнов, БПЛА дорабатываются с учетом пожеланий и запросов бойцов, что позволяет значительно повышать эффективность техники и успешно выполнять боевые задачи.

«За все время всего мы передали в зону СВО более 2500 штук таких дронов, они показывают хороший результат работы», — сказал Максим Смирнов.

Врио губернатора Самарской области поблагодарил фонд за поддержку армии. «Спасибо фонду и всем ребятам, которые занимаются подготовкой дронов. Будем эту работу поддерживать, чтобы была возможность делать больше дронов. Здесь много не бывает. Что от нас необходимо –скажите, будем помогать».

Фото: пресс-служба правительства СО