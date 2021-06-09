Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года

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Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков будут восстановлены до конца 2023 года благодаря системной работегГубернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Об этом стало известно в среду, 9 июня, в ходе рабочего совещания, которое провел глава региона с руководителем федерального Фонда Константином Тимофеевым. В работе совещания и осмотре наиболее проблемных долевок также приняли участие Председатель Правительства области Виктор Кудряшов, руководство регионального Минстроя и сотрудники Прокуратуры Самарской области.

С каждым годом число объектов, по которым были удовлетворены права дольщиков, растет. Только в прошлом году было найдено решение по 16 объектам – рекордного показателя удалось достичь несмотря на сложный период пандемии. А всего с сентября 2017 года благодаря системной работе региональной команды из единого реестра проблемных исключены 36 многоквартирных домов, восстановлены права 3790 обманутых дольщиков.

«Мы добились определенных результатов за последние годы. Крайне важно выдержать такой темп и приложить к этому все усилия, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания. – И здесь вопрос стоит не только по тем объектам, которые уже включены в реестр проблемных, но и тем, которые сейчас находятся в зоне риска».

Губернатор подчеркнул: огромное значение в решении проблем дольщиков имеют решения, принятые на федеральном уровне по поручению Президента России Владимира Путина. Одним из таких решений стало создание Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Благодаря четкой работе и своевременной подаче заявок на сегодняшний момент в Фонд уже переданы 12 домов по 8 адресам в региональной столице и Тольятти. Из них 10 объектов будет достроено, а по оставшимся – выплачены денежные компенсации. Также будут приняты решения по передаче Фонду еще 12 долгостроев уже в ближайшее время.

«На мой взгляд, работа в регионе выстроена хорошо, и я рад, что лично Губернатор принимает в этом участие. Мы надеемся, что регион выдержит заданные темпы, и проблема обманутых дольщиков будет решена своевременно», – заявил Константин Тимофеев.

Дмитрий Азаров поблагодарил Константина Тимофеева за помощь и содействие в работе по восстановлению прав обманутых дольщиков.

«Мы видим, как эффективно решаются вопросы с участием Фонда. Хочу вас, ваших коллег искренне поблагодарить за то взаимодействие, которое сегодня выстроено с нашим регионом. Есть взаимопонимание, оперативность реакции, глубина погружения в проблемы наших дольщиков, – обратился глава региона. – Мы благодарны Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение о создании самого Фонда защиты обманутых дольщиков».

Не менее важно – привлекать к ответственности недобросовестных застройщиков, по вине которых дольщики стали «обманутыми». Колоссальное значение в этом вопросе имеет эффективное взаимодействие региональных, муниципальных властей и Прокуратуры Самарской области. Ведомство на постоянной основе привлекает к ответу застройщиков.

«С момента возникновения проблемы возбуждены, расследовались более 19 уголовных дел в отношении застройщиков, которые не выполнили свои обязательства. Большинство уголовных дел мы закончили, некоторые продолжают расследоваться. Из них 12 – направили в суд. По 8 – состоялись обвинительные приговоры, виновные лица осуждены к реальным и длительным срокам лишения свободы», – отметил прокурор области Сергей Берижицкий.

На сегодняшний день в производстве находится 3 уголовных дела по фактам неправомерного распоряжения денежными средствами граждан, которые вложил свои средства в строительство. Среди потерпевших – более 800 человек. Документы в отношении недобросовестных застройщиков уже в этом году будут направлены в суд.

Участники совещания также ответили: важно в тесном контакте работать с застройщиками и «сверять часы», чтобы не допустить появления новых долгостроев.

«Ставлю задачу, чтобы по текущему году из реестра проблемных было исключено не менее 8 объектов», – обратил внимание руководства областного минстроя Дмитрий Азаров.

При этом продолжится совместная работа с Фондом по передаче еще 12 объектов незавершенного строительства.

«Договоренности по этим объектам уже достигнуты. Без участия федерального Фонда сейчас уверенно говорить о решении задачи, поставленной Президентом, было бы невозможно. Остались самые сложные, капиталоемкие объекты, которые имеют историю больше 15 лет. И конечно подбор инвестора по таким самым проблемным домам был бы очень проблематичен, но здесь плечо подставляет федеральный Фонд, – отметил Дмитрий Азаров. – Взаимодействие, которое выстраивается сегодня с Фондом, абсолютно партнерское, командное: есть наша общая заинтересованность в решении проблем людей в кратчайшие сроки. И я благодарю всю команду за такую погруженность в региональную тематику, понимание ситуации и оперативное реагирование на наши запросы».

Также сегодня время рабочей поездки Виктор Кудряшов вместе с Константином Тимофеевым осмотрели несколько долгостроев, решение по которым уже найдено совместно с Фондом.

Среди них шестисекционный многоквартирный жилой комплекс «СК на Московском», расположенный на 18-м км Московского шоссе, который должны были сдать в 2015 году, но 375 человек до сих пор не получили свои квартиры.

«В 2014 году решили приобрести квартиру для своих пожилых родителей. Уже на следующий год застройщик пообещал вручить ключи. Но уже столько времени прошло и до сих пор мы ждем, когда наш дом достроят, – рассказала обманутая дольщица Ксения Атаева. – Благодаря решениям губернатора и Фонда начались подвижки по нашему объекту, и мы надеемся, что в ближайшее время мы наконец-то получим свои квартиры».

Объект состоит из двух домов, один из них находится в высокой степени готовности, второй предстоит построить практически полностью. Благодаря решению Фонда первый корпус планируют сдать в 2022 году, а второй – уже к концу 2023 года.

Первый вице-губернатор и руководитель Фонда побывали на площадке недостроя на улице Черемшанской, 160 (418 дольщиков) и Чкалова, 57 (41 дольщик). Объект на Черемшанской планируют достроить к декабрю 2023 года. По объекту Чкалова прорабатывается вопрос о выплате обманутым дольщикам денежных компенсаций.

Также был осуществлён совместный выезд на объект по адресу: Самара, улицы Садовая и Вилоновская, застройщиком которого являлся ЗАО ИСК Средневолжскстрой. По данному объекту достигнута договоренность по возобновлению работы по получению решения Правительства РФ о финансировании мероприятий по завершению строительства данного объекта.

Фото: pixabay