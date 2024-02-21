Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ

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Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Об этом говорится в сообщении на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в X.

"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций <...>. Теперь пакет пройдет письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утвержден к 24 февраля", - отмечается в тексте. В нем уточняется, что рестрикции вводятся в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, пишет ТАСС.