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Губернатор продемонстрировал Игорю Паньшину набор дополнительной экипировки, которая была закуплена на средства резервного фонда Правительства.
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Полпредство Президента РФ в ПФО высоко оценило работу губернатора Дмитрия Азарова по поддержке мобилизованных

25 октября 2022 20:40
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Губернатор продемонстрировал Игорю Паньшину набор дополнительной экипировки, которая была закуплена на средства резервного фонда Правительства.

Во вторник, 25 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Паньшиным. В ходе нее обсуждались вопросы подготовки мобилизованных жителей региона к выполнению задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ Владимиром Путиным, обеспечения бойцов, а также оказания дополнительной поддержки военнослужащим и их семьям.

Глава Самарской области сообщил, что инициировал целый ряд мер, которые направлены на поддержку семей защитников Отечества: выплаты мобилизованным в размере 50 тысяч рублей на период прохождения подготовки, льготы по оплате детского сада и питания в школах для детей военных, а также работа в рамках социального паспорта семьи военнослужащего.

Кроме того, по распоряжению губернатора в дополнение к обмундированию, которым бойцов обеспечивает армия, регион закупил комплекты дополнительной экипировки. Некоторые позиции, такие как резиновые утепленные сапоги, уже раздаются в частях, основная часть набора будет выдана бойцам в ближайшее время, до отправки к месту несения службы.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части Самарской области, в которых проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные. Он проверил, как проводится прием новобранцев, обеспечение обмундированием и их подготовка, оценил бытовые условия.

В каждой военной части глава региона встречался с земляками, чтобы пообщаться с ними по всем интересующим их вопросам, обсудить, по каким направлениям им необходима поддержка со стороны региональных властей. На встречах мобилизованные самарцы обозначили необходимость в получении дополнительной экипировки. Все военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности министерства обороны, но по опыту тех, кто побывал в зоне СВО, важна и дополнительная экипировка. По поручению губернатора были собраны заявки от командиров частей, по согласованию с опытными военными сформировали перечень.

"Список представили опытные командиры, которые знают, что надо дополнительно к той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от министерства обороны. Сейчас у бойцов есть все, что необходимо, Минобороны им выдало, - сказал Дмитрий Азаров в ходе встречи с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО. - Дополнительная экипировка больше для удобства. Сейчас в ней потребности нет, она нужна уже в условиях ведения боевых действий. И когда мобилизованные будут отправляться для участия в СВО, то все они будут дополнительной экипировкой оснащены".

Губернатор продемонстрировал Игорю Паньшину набор дополнительной экипировки, которая была закуплена на средства резервного фонда Правительства. Это в том числе балаклава, перчатки, полушерстяные носки, шапка, коврик, аптечка, спальный мешок, нательное белье, сапоги, рюкзак тактический.

"Качество достойное" - оценил заместитель полпреда.

Глава региона уточнил, что часть экипировки, в частности спальный мешок, произведена в Самарской области. Дмитрий Азаров также подчеркнул: дополнительный набор экипировки от региона идет в строгом соответствии с перечнем и после проверки качества. Поэтому каждый боец сможет заранее понять, что именно будет выдано и в каком объеме.

"Регион обеспечивает вот такого качества, в такой комплектации каждого мобилизованного бойца. Если где-то будет что-то другое, значит, это не поставка региона. Вы знаете, что сейчас поддержку подразделениям оказывают многие общественные организации, просто бизнесмены, и спасибо им за это. Тем не менее от региона каждый мобилизованный такой набор экипировки получит до отправки".

По решению губернатора Дмитрия Азарова дополнительную экипировку начнут выдавать до отправки бойцов на СВО.

"Решили начать выдачу экипировки заранее, не дожидаясь отправки бойцов, чтобы они понимали, на что они могут рассчитывать дополнительно", - сообщил глава региона.

Из дополнительного набора экипировки мобилизованным в первую очередь выдаются утепленные непромокаемые сапоги.

"Такие сапоги уже выданы всем военнослужащим, кто был мобилизован в предыдущий период, начиная с сентября. Сейчас по мере того, как мобилизованные поступают, дополнительно выдаем. Стали делать это с опережением, поскольку сапоги размерные и надо, чтобы индивидуально каждому бойцу подходили. И сапоги выдали уже сейчас, потому что у нас дожди начались, температура понизилась, они сейчас нужны при проведении учебных занятий", - сказал губернатор.

Игорь Паньшин отдельно отметил качество сапог, которые утеплены специальной вставкой и рассчитаны на мороз до -30 градусов:

"Берцы для сухой погоды, а вот такие сапоги с комплектом утепленного носка - точно то, что сейчас ждут бойцы".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся в фокусе внимания Правительства региона, руководителей всех органов исполнительной власти и муниципалитетов. Вопросы, связанные с условиями, в которых сегодня жители региона проходят подготовку в военных частях, - на личном контроле главы региона.

"Сейчас решаем дополнительные вопросы по размещению мобилизованных. Постараемся создать бойцам достойные условия. Командиры планируют размещение и в палаточных городках, но это больше как тренировка в полевых условиях, чтобы такой навык у военнослужащих тоже был", - сообщил губернатор.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин высоко оценил работу Дмитрия Азарова, команды Правительства Самарской области и всех властей региона по выполнению задач, поставленных Президентом.

"По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова я объехал все пункты призыва мобилизованных на территории Самарской области. Разговаривал и с теми, кто уже больше месяца там находится, и с теми, кто недавно. Питание – на очень хорошем уровне. Все отлажено, сразу выдают банковские карточки, сейчас уже на выбор 7 банков. Слышал слова благодарности за выплату в 50 тысяч рублей. Очень ждут бойцы и дополнительные наборы экипировки. Согласно указу Президента на высших должностных лиц субъектов РФ возложены дополнительные обязательства. Вы с ними успешно справляетесь. По завершении своей командировки по ПФО буду докладывать Игорю Анатольевичу Комарову о работе глав субъектов на местах. У вас все очень хорошо. Только слова большой благодарности, Дмитрий Игоревич", - сказал Игорь Паньшин.

 

Фото: Юлия Рубцова

 

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