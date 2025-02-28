Поддержка ДНР: Самарская область укрепляет социальную инфраструктуру

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Министр строительства Самарской области Александр Фомин побывал в Донецкой Народной Республике и проверил ход восстановительных работ. Напомним, в 2022 году региональное Правительство заключило Соглашение о сотрудничестве с администрацией города Снежное. В настоящее время подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка: восстанавливается инфраструктура, направляется гуманитарная помощь.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал большую работу, проводимую командой Правительства Самарской области во взаимодействии с руководством ДНР: «Комплекс мероприятий, который уже реализован, позволяет с уверенностью сказать, что база у нас есть, но мы нацелены на то, чтобы развивать, масштабировать, улучшать».

В ходе поездки Александр Фомин осмотрел объекты, оценил темпы и качество строительства, обсудил ключевые вопросы с подрядными организациями. Также выделил ряд задач, которые требуют дополнительного внимания.

«Работа ведется масштабная, но есть замечания к подрядчикам. Качество, сроки и соблюдение всех обязательств – это приоритет. Все выявленные проблемы должны быть устранены. Задач много. Восстановление – это не только про здания и дороги. Это про людей, их комфорт и уверенность в завтрашнем дне. Мы будем и дальше работать, чтобы вернуть мирную, спокойную жизнь в ДНР», — подчеркнул Александр Фомин.

Отметим, что в 2024 году Самарской областью в Снежном выполнены ремонтные работы на 83 объектах. Среди них учебные заведения, объекты культуры и здравоохранения, многоквартирные дома. Работы ведутся на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонтируются дороги. В 2025 году Самарской областью включено в планы выполнение работ на более 50 объектах города Снежное.

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