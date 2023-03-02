«Почте России» хотят дать исключительное право на доставку денежных пенсий

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«Почте России» предлагается предоставить исключительное право на доставку денежных пенсий. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 2 марта, пишет "Парламентская газета".

В соответствии с инициативой россияне, как и сейчас, смогут зачислять пенсию на счет в любом банке, однако право на доставку денежных пенсий хотят закрепить только за «Почтой России». Соответствующая норма коснется 13 процентов российских пенсионеров.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александра Хинштейна, суть документа состоит в том, чтобы сделать работу «Почты России» еще более качественной, бесперебойной. Кроме того, предполагается поддержать ее, поскольку организация является стратегическим предприятием, 100 процентов активов которого находятся в государственной собственности.

«Сразу скажу, что поправки, которые рекомендуются к отклонению, являются однотипными, и все они, по сути, сводятся к одному — к предложению исключить из текста законопроекта одно из базовых его положений. А именно передачу права исключительной доставки пенсии в натуральном выражении, то есть денежном, от любых иных альтернативных доставочных организаций к «Почте России» как к структуре федеральной почтовой связи. Эта позиция является принципиальной, она необходима для того, чтобы обеспечить гарантированную и бесперебойную доставку пенсии».

В случае принятия закон, за исключением ряда положений, вступит в силу со дня его официального опубликования.