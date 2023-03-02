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«Почте России» хотят дать исключительное право на доставку денежных пенсий

2 марта 2023 18:31
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В соответствии с инициативой россияне, как и сейчас, смогут зачислять пенсию на счет в любом банке, однако право на доставку денежных пенсий хотят закрепить только за «Почтой России».

«Почте России» предлагается предоставить исключительное право на доставку денежных пенсий. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 2 марта, пишет "Парламентская газета".

В соответствии с инициативой россияне, как и сейчас, смогут зачислять пенсию на счет в любом банке, однако право на доставку денежных пенсий хотят закрепить только за «Почтой России». Соответствующая норма коснется 13 процентов российских пенсионеров.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александра Хинштейна, суть документа состоит в том, чтобы сделать работу «Почты России» еще более качественной, бесперебойной. Кроме того, предполагается поддержать ее, поскольку организация является стратегическим предприятием, 100 процентов активов которого находятся в государственной собственности.

«Сразу скажу, что поправки, которые рекомендуются к отклонению, являются однотипными, и все они, по сути, сводятся к одному — к предложению исключить из текста законопроекта одно из базовых его положений. А именно передачу права исключительной доставки пенсии в натуральном выражении, то есть денежном, от любых иных альтернативных доставочных организаций к «Почте России» как к структуре федеральной почтовой связи. Эта позиция является принципиальной, она необходима для того, чтобы обеспечить гарантированную и бесперебойную доставку пенсии».

В случае принятия закон, за исключением ряда положений, вступит в силу со дня его официального опубликования.

 

 

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