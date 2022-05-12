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Победитель «Диктанта Победы» Василий Попов из Самары побывал на Параде Победы на Красной площади

12 мая 2022 09:49
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Победитель «Диктанта Победы» Василий Попов из Самары побывал на Параде Победы на Красной площади

Только 20 человек со всей страны набрали максимальное количество баллов за знание истории Великой Отечественной войны в международной патриотической акции «Единой России».

Правильные ответы на все вопросы международного исторического «Диктанта победы» дали более 6000 человек, по итогам проведения акции были отобраны 20 федеральных победителей, которые ответили на все вопросы в максимально короткое время. Среди них и оказался и наш земляк, директор самарской детской юношеской спортивной школы № 4, президент Союза тхэквондо Приволжского федерального округа Василий Попов.

Победителей прошлогоднего «Диктанта» собрали в Москве. В Музее Победы прошла церемония вручения пригласительных билетов на Парад Победы победителям Международной акции "Диктант Победы" - 2021 года. 

«Всего в диктанте участвовало полтора миллиона человек из восьмидесяти стран, 6133 написали диктант без ошибок, 20 человек из них сделали это быстрее всех. Мне посчастливилось оказаться в этой двадцатке сильнейших», - отметил Василий Попов.

Победителей поздравили депутат Государственной Думы, координатор федерального партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник, руководитель штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, 

«Я хочу от души вас поблагодарить за то, что вы любите и знаете историю Великой Отечественной войны. За то, что события прошлого для вас не безразличны и остаются для вас живыми!» - поблагодарил всех участников «Диктанта Победы» Александр Хинштейн.  

«Ни разу до сегодняшнего дня не был в музее Победы в парке Победы в Москве. Спасибо организаторам «Диктанта Победы» за замечательную экскурсию! Нам предоставили возможность побывать в семье Звонарёвых, пережившей события Московской битвы от мирных дней до дней яростного сражения. Невозможно передать это в фотоснимках или словах. Интерактивная экспозиция позволяет проследить историю простых москвичей в дни испытаний», - поделился впечатлениями самарец Василий Попов.

8 мая вместе с другими победителями «Диктанта Победы» он совершил прогулку по праздничной Москве и побывал на Поклонной горе, а 9 мая отправился на Красную площадь, рассказывая своим подписчикам в социальных сетях о незабываемой атмосфера Дня Победы в столице.

«Герои сегодняшнего дня проходят по Красной площади. Все зрители в едином порыве встали со своих мест, чтобы поприветствовать участников спецоперации в Донбассе. Ни с чем не сравнимое чувство гордости за нашу армию, за страну. Это не передать словами!», - рассказал Василий Александрович.

«В телевизионной трансляции, конечно, видны все детали, но ощущения от того, что видишь сам воочию совершенно другие, сложно передать всю испытываемую гамму чувств. Гордость, восторг, единение просто переполняют. Великая Победа Великой страны! Мы - наследники героев!», - поделился впечатлениями и эмоциями от главного российского парада на Красной площади в Москве. 

В 2022 году «Диктант Победы» запланирован на 3 сентября. Депутат-единоросс Василий Попов готов снова принять участие в «Диктанте», проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны и готов победить вновь.

Напомним, что акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках партпроекта «Историческая память». Он призван пробудить интерес к истории Великой Отечественной войны. В прошлом году в «Диктанте» приняли участие уже 1,5 млн человек. В 2021 году Самарская область была на первом месте по количеству участников и на втором – по количеству площадок «Диктанта Победы»: в регионе было зарегистрировано более 700 площадок, всего в акции приняли участие около 45 тысяч человек. 

 

Теги: Единая Россия

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