Главные новости:
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области

132
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области». Об этом было заявлено на оперативном совещании областного правительства, которое состоялось в понедельник, 1 декабря.

«Эта программа является одной из успешных практик инициативного бюджетирования, позволяет активным жителям принимать непосредственное участие в преобразовании среды, в которой мы живем. При поддержке муниципальных властей жители разрабатывают проекты, которые, пройдя конкурсный отбор, реализуются за счет бюджетных средств. Мы системно наращиваем поддержку этого механизма», — отметил Вячеслав Федорищев.

О реализации программы в 2025 году и планах на следующий год доложила заместитель министра внутренней политики Самарской области Мария Купцова.

В этом году по программе «Народный бюджет» работа ведется по 283 проектам во всех 10  городских округах и 139 городских и сельских поселениях (в 2024 году в программе участвовало 103 поселения).

По поручению главы региона финансирование программы в этом году было увеличено вдвое, до 700 млн рублей. Кроме этого, сокращена минимальная сумма обязательного софинансирования для юридических лиц с 7% до 6%, для физических лиц – с 7% до 3%. Также увеличены максимальные гарантированные размеры средств из областного бюджета, на которые могут рассчитывать муниципальные образования. Для муниципальных районов — с 2 млн рублей в 2024 году до 6 млн в 2025-м и 10 млн в 2026-м.  Для малых городов — с 6 млн в 2024 году до 24 млн в 2025 и 2026 годах. Таким образом, участие в программе стало доступным для большего числа людей и появилась возможность реализовывать более масштабные и комплексные проекты.

Программа «Народный бюджет» позволяет реализовывать не только проекты благоустройства, она предусматривает 20 разных направлений, в том числе это организация водоснабжения, дорожная деятельность. Как пример проектов этого года Мария Купцова назвала спортивную площадку в сквере «Октябрь» поселка Мехзавод в Самаре, общественное пространство «Арт-сквер» по ул. Шевченко в Похвистнево, детские и спортивные площадки в Жигулевске, благоустройство дворовой территории с установкой детской спортивной и игровой площадок в Сызрани, устройство памятника участникам СВО в селе Челно-Вершины, обустройство колодцев в селе Кушниково Шигонского района, благоустройство парка Победы в селе Заволжье Приволжского района.

На 1 декабря из 283 объектов полностью завершены работы на 274 (97%). Остальные проекты  еще находятся в работе и должны быть закончены до 15 декабря.

Что касается следующего года, то на конкурсный отбор поступили 365 инициатив граждан, все прошли общественное обсуждение. По словам Марии Купцовой, победителей планируется определить до конца января 2026 года. Финансирование сохранится на уровне этого года и будет осуществляться в два этапа. Сначала в рамках гарантированных средств областного бюджета, потом из нераспределенных остатков будут поддержаны проекты сверх установленных сумм. «То есть фактически те муниципалитеты, где жители проявляют большую активность, получат средства, которые были запланированы для других, которые не представили заявки на предусмотренный для них лимит», — отметила заместитель руководителя ведомства.

По итогам доклада губернатор акцентировал внимание, что график работы по программе на следующий год нужно скорректировать. Он поручил проанализировать поступившие проекты, провести заседание конкурсной комиссии и утвердить объекты на 2026 год в максимально сжатые сроки. «От этого зависит, когда будут доведены средства, когда будут расторгованы там, где это необходимо, проекты и так далее, по сути физическое выполнение», — подчеркнул глава региона. — «Народный бюджет» будет только развиваться, а дисциплина там должна быть более жесткая, с тем чтобы большее количество добрых дел успевали сделать и завершать не к концу года просто потому что нужно, а к сентябрю, когда площадками можно пользоваться».

Кроме того, по поручению губернатора будет расширена заявочная кампания по программе «Народный бюджет» на 2027 год. Так как растет число заявок на конкурс, то финансирование увеличивается. «На «Народный бюджет» ставьте 1 млрд рублей в предварительных проектировках на 2027 год, которые мы будем обсуждать уже весной», — поручил он заместителю председателя правительства – министру финансов Самарской области Ольге Собещанской. Конкурсный отбор проектов на 2027 год запланирован на лето следующего года. «Причем надо сделать по-настоящему хорошее общественное обсуждение этих проектов», — добавил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

