Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
По словам артиста, он посвятил всё свое время литературной работе, к которой также разработал научные упражнения.
Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что больше не может выходить на сцену по состоянию здоровья
Долгое время он получал деньги за фиктивно оформленных работников.
В Самаре бывшего сотрудника высшего учебного заведения обвиняют в мошенничестве
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В котором приняли участие тысячи учеников из различных школ региона.
Полицейские региона в формате видео-конференции провели «Открытый урок»
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ

18 ноября 2025 22:38
138
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Счетная палата Самарской области провела проверку исполнения отдельных контрактов.

В ходе контрольных мероприятий в Нефтегорском районе выявлены серьезные нарушения при исполнении контракта на проектирование очистных сооружений в селе Утевка. В актах приемки зафиксирована и подтверждена осмотром замена оборудования на несоответствующее проектной документации, с худшими характеристиками. Контракт выполнялся компанией "Эверест", с которой в рамках программы КРСТ в регионе заключено 24 соглашения на общую сумму 2 млрд 480 млн рублей. При этом фактическая штатная численность организации составляет 24 человека. Отмечается, что по большинству контрактов с данной компанией сроки исполнения сдвигаются, а обязательства нарушаются.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков доложил, что в селе Утевка ведется строительство трех объектов: очистных сооружений (степень готовности 92 %), водозабора (95 %) и детской школы искусств (25 %). Срок ввода объектов в эксплуатацию – 2025 год.

Руководитель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова сообщила, что проверка продолжается.

"Мы вручили акт, ждем пояснений от муниципалитета, от министерства и в начале декабря выходим на утверждение отчета. В рамках проверки установлены риски, которые связаны с тем, что жители села Утевка, возможно, не получат именно те очистные сооружения, на которые были предназначены региональные деньги. Это очистные сооружения с производительностью 500 кубометров в сутки. В ходе осмотра было установлено, что установленное оборудование имеет более низкие характеристики, чем те, которые предусмотрены проектом, в диапазоне от 18 до 90 % понижения", - подчеркнула Ольга Крикова.

По ее словам, по другим контрактам с подрядчиком также выявлен риск переноса сроков окончания работ, а также пересортица, невыполненные работы и отставание работ от графика. Проверка остальных контрактов компании "Эверест" в рамках программы КРСТ, по которым она работает в ряде районов области, запланирована на следующий год.

"Необходимо также провести проверку финансово-хозяйственной деятельности администрации Нефтегорского района. Отдельно прошу проверить те контракты по программе КРСТ, которые существенно дорожают после начала капитального ремонта или строительства. Это недопустимо", - отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.

Источник:  СОВА

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

 

Весь список