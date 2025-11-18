По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ

138

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Счетная палата Самарской области провела проверку исполнения отдельных контрактов.

В ходе контрольных мероприятий в Нефтегорском районе выявлены серьезные нарушения при исполнении контракта на проектирование очистных сооружений в селе Утевка. В актах приемки зафиксирована и подтверждена осмотром замена оборудования на несоответствующее проектной документации, с худшими характеристиками. Контракт выполнялся компанией "Эверест", с которой в рамках программы КРСТ в регионе заключено 24 соглашения на общую сумму 2 млрд 480 млн рублей. При этом фактическая штатная численность организации составляет 24 человека. Отмечается, что по большинству контрактов с данной компанией сроки исполнения сдвигаются, а обязательства нарушаются.



Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков доложил, что в селе Утевка ведется строительство трех объектов: очистных сооружений (степень готовности 92 %), водозабора (95 %) и детской школы искусств (25 %). Срок ввода объектов в эксплуатацию – 2025 год.

Руководитель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова сообщила, что проверка продолжается.

"Мы вручили акт, ждем пояснений от муниципалитета, от министерства и в начале декабря выходим на утверждение отчета. В рамках проверки установлены риски, которые связаны с тем, что жители села Утевка, возможно, не получат именно те очистные сооружения, на которые были предназначены региональные деньги. Это очистные сооружения с производительностью 500 кубометров в сутки. В ходе осмотра было установлено, что установленное оборудование имеет более низкие характеристики, чем те, которые предусмотрены проектом, в диапазоне от 18 до 90 % понижения", - подчеркнула Ольга Крикова.

По ее словам, по другим контрактам с подрядчиком также выявлен риск переноса сроков окончания работ, а также пересортица, невыполненные работы и отставание работ от графика. Проверка остальных контрактов компании "Эверест" в рамках программы КРСТ, по которым она работает в ряде районов области, запланирована на следующий год.

"Необходимо также провести проверку финансово-хозяйственной деятельности администрации Нефтегорского района. Отдельно прошу проверить те контракты по программе КРСТ, которые существенно дорожают после начала капитального ремонта или строительства. Это недопустимо", - отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.

