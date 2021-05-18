По инициативе «Единой России» в Самарской области выпускники школ в сентябре получат 10 тысяч рублей

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Секретарь реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров считает, что необходимо дополнительно стимулировать самарскую молодёжь оставаться учиться на малой родине

В своём ежегодном Послании Дмитрий Азаров предложил ввести субсидию для будущих студентов ссузов и вузов. Бонусы выплатят только тем выпускникам, которые остаются учиться в родном регионе.

Дмитрий Азаров заявил о том, что выпускникам 2021 года будет перечислена денежная выплата в 10 тысяч рублей, если они поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплату получат все успешно прошедшие вступительные процедуры, отметил секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия».

С инициативой дополнительно поддержать молодежь Самарской области к Дмитрию Азарову обратились депутаты «Единой России» на заседании фракции партии в региональном парламенте 29 апреля. На том же заседании глава региона заявил о реализации еще одной социальной инициативы партии – о дополнительных выплатах ветеранам к 9 Мая. Право на единовременную помощь получили 15 893 жителя Самарской области: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории губернии.