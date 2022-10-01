Песков объяснил перенос призыва на 1 ноября перегруженностью военкоматов

68

Военкоматы в России сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, чтобы не усугублять ситуацию, было решено перенести осенний призыв на 1 ноября.

«Оно (решение о переносе осеннего призыва.— "Ъ") позволит развести потоки мобилизованных и призывников- срочников»,— пояснил «РИА Новости» представитель Кремля.

Вчера, 30 сентября, президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2022 году. С 1 ноября на срочную службу призовут 120 тыс. человек.

Частичная мобилизация проводится с 21 сентября. Кремль называл ложной информацию о планах мобилизовать 1,2 млн россиян вместо заявленных Минобороны 300 тыс.